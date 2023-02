Osasco comemora 61 anos com cerimônia de hasteamento de bandeiras e corte do bolo

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Marcelo Deck

O domingo, 19 de fevereiro, foi mais que especial e marcou os 61 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Para celebrar a data, além do tradicional corte do bolo de aniversário durante café da manhã com os emancipadores, também foi realizado o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e do Município, e a Missa de Aniversário na Catedral Santo Antônio. Acompanharam o prefeito Rogério Lins na agenda festiva a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, deputados eleitos, vereadores, secretários municipais e o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Lázaro Antônio Suave.

A data marcou o ‘start’ para o lançamento de uma programação especial com obras e serviços, intitulado “61 Anos – Osasco+”, que será entregue ao longo de 2023 e que incluí nos dias 25 e 26, respectivamente, cachorro-quente gigante no Calçadão da Rua Antônio Agú e show no Estádio José Liberatti, com entrada gratuita, e tendo como principais atrações Wesley Safadão, Os Barões da Pisadinha, Joãozinho VT e Lauana Prado.

A programação oficial dos 61 anos de emancipação político-administrativa foi aberta com o tradicional hasteamento de bandeiras, que dessa vez foi realizado na Sala Osasco “Luiz Roberto Claudino da Silva” em razão das chuvas do fim de semana.

A bandeira do Brasil foi hasteada pelo prefeito Rogério Lins, a primeira-dama Aline Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi e seu esposo e ex-prefeito, Francisco Rossi. A bandeira de Osasco pelo presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, acompanhado dos deputados estaduais eleitos Gerson Pessoa e Rogério Santos, e a bandeira do Estado de São Paulo pelo presidente da instituição, Lázaro Antônio Suave, e pelo presidente honorário José Geraldo Setter.

Em seu discurso, o prefeito falou sobre a importância da luta da Ordem dos Emancipadores para o município. “Sem os emancipadores essa história não seria possível. É graças a força do nosso povo que a cidade tem crescido, por isso hoje é um dia de muita gratidão. Ao longo desses 61 anos, cada um procurou ajudar na edificação dessa cidade e hoje podemos afirmar que temos a maior creche do Brasil, o maior hospital veterinário, avançamos na infraestrutura e na parte pedagógica da educação, da saúde e da segurança, sempre investindo em políticas públicas de qualidade. Agora, teremos nosso calendário de aniversário e vamos presentear a população com um pacote de obras e serviços que será entregue ao longo de todo 2023. Osasco é tudo para mim, é por ela e esse povo maravilhoso que trabalho”.

Os deputados estaduais eleitos também destacaram a luta dos emancipadores. “Sou nascido em Osasco, casei, tive meus filhos e construí minha história profissional aqui. Como não amar e lutar por essa cidade. Parabéns aos emancipadores, homens e mulheres, que fizeram a diferença e não desistiram do sonho. Viva Osasco!”, destacou Gerson Pessoa.

Para Rogério Santos, uma sociedade é feita de histórias, mas não apenas de fatos ou de estruturas. “Ela é sobretudo feita por pessoas que em um determinado momento da sua história têm a coragem de se lançar, de acreditar e trabalhar não só por si, mas também pelos outros. Toda a história pode ser lida e relida porque alguém um dia em seu tempo decidiu cumprir com a sua missão”.

Após a solenidade oficial, as autoridades seguiram para a Santa Missa em ação de graças aos 61 anos de emancipação político-administrativa da cidade, que foi presidida pelo Monsenhor Claudemir e celebrada pelo Padre Vinícius, Diácono Vinícius e Seminarista Adriano.

Na ocasião o prefeito fez um agradecimento às orações que sua família tem recebido. “Nossa família passa por mais um momento desafiador, minha cunhada Gabi, esposa do Gerson, está em tratamento de uma leucemia. Queria agradecer a cada um de vocês que tem orado. Somos um povo que trabalha duro, mas que também é solidário, que ama o próximo e que sente quando um amigo, um companheiro ou vizinho está em dificuldade. Então é a você o meu mais sincero obrigado e a minha gratidão. A força do nosso povo faz a nossa cidade brilhar cada vez mais. Parabéns Osasco por seus 61 anos de muita luta e de muita glória”.

Participaram das atividades, os deputados estaduais eleitos Gerson Pessoa e Rogério Santos; os secretários municipais Thiago Silva (Comunicação), Jorge Luis Cantagessi (Chefia de Gabinete), Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer), Sérgio Di Nizo (Governo), Éder Máximo (Planejamento e Gestão), Waldyr Ribeiro Filho (Serviços e Obras), José Carlos Vido (Assistência Social) e Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana); o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, e os vereadores Ribamar Silva, Batista de Sousa Moreira (Batista Comunidade), Délbio Teruel, José Carlos Ferreira Silva (Zé Carlos Santa Maria) e Josias Nascimento de Jesus (Josias da Juco).