Osasco realiza Feirão do Emprego

Texto: Juliana Oliveira

Foto: Marcelo Deck/Arquivo

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), realiza no próximo 3/3, mais uma edição do Feirão do Emprego. Serão 1 mil vagas de emprego e, para participar, o candidato deve agendar, previamente, seu atendimento por meio da Central 156 ou no 3651-7080, a partir do dia 23/02.

O evento que será realizado simultaneamente nos três portais do Trabalhador (Centro, zonas Sul e Norte), integra as festividades dos 61 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, celebrado no próximo dia 19/02.

AGENDAMENTO

Número de vagas: 1 mil

Agendamento prévio individual: somente a partir de 23/02

Onde agendar: Central 156 ou 3651-7080

Ligações limitadas até o preenchimento das 2 mil vagas de agendamento

FEIRÃO DO EMPREGO

Data do evento: 3/3

Locais: o Feirão acontece simultaneamente nos três portais do Trabalhador de Osasco

Portal do Trabalhador Centro

Endereço: Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro

Portal do Trabalhador Zona Sul

Avenida Sarah Veloso, 106 – Jardim Santo Antônio

Portal do Trabalhador Zona Norte

Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – Jardim Helen Maria

Levar documentos pessoais (Carteira de trabalho, RG, CPF ou Habilitação e currículo impresso)