Equipe de futebol americano abre seletiva para novos atletas

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A equipe osasquense de futebol americano, o Osasco Soldiers, está com inscrições abertas para sua seletiva, que acontece dia 25/2, às 18h, no Campo do CSU (Rua Diogo Benitez, 483, Vila Osasco).

Para participar, basta comparecer no local com uma camiseta branca, short confortável para a prática esportiva, tênis ou chuteira society e uma garrafa com água para reidratação. A idade mínima para participar é 16 anos e não tem limite. Não é necessário ter experiência no esporte.

Nas últimas semanas, o Soldiers, que conta com uma nova comissão técnica para 2023, fez um treino conjunto com a equipe de Carapicuíba, o Karakas Strong Bears, com o objetivo de compartilhar experiências e fortalecer os vínculos visando uma parceria futuramente.

No próximo dia 26/2 a equipe irá a Interlagos fazer treino conjunto com o CTT Sharks com o mesmo objetivo.

Os osasquenses seguem treinando forte para a disputa do Campeonato Paulista de Flag 2023 da FEFASP, que contará com mais 11 times, além do Soldiers. São eles: os atuais campeões Caniballs Football Club e o atual vice Itapecerica Greens, Guarulhos Royals, Tatuapé Black Panthers, Karakas Strong Bears, Crimison Fox Futebol Americano, CTT Sharks, Diadema Diamond, Jundiaí Cerberus, Indaiatuba Alpacas e o estreante Rampage Flag Football.

Nos próximos dias a organização da competição revelará as datas e os locais das partidas.

O Osasco Soldiers conta com alguns atletas contemplados pelo Programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura.

“O Soldiers é uma equipe que tem evoluído nos últimos anos e foi vice-campeã em 2019. Tivemos um campeonato frustrante em 2022, mas estamos buscando corrigir todos os erros e aplicar novos conceitos para alcançarmos o título em 2023”, avaliou o novo head coach da equipe, Fernando “Saints” Oliveira.