Ciclismo se destaca em competições no interior paulista  

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

No último domingo, 12/02, a equipe osasquense de ciclismo se dividiu entre duas competições e conseguiu resultados de destaque em ambas.

Na 1ª Maratona SX MTB, em Mairinque, interior paulista, Lucas Rodrigues conquistou a segunda colocação geral e ficou em primeiro em sua categoria.

Na outra prova do dia, a ciclista Maria Júlia ficou em primeiro lugar nas provas do Circuito Paulista de Mountain Bike, disputado no Clube de Campo Empyreo, em Leme, também no interior paulista.