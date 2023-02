Osasco realizou 1º Motoz – Prefeitura de Osasco

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, realizou no domingo 12/02, o 1º Motoz, uma motociata para divulgar as duas modalidades que fazem parte do Bolsa Atleta osasquense. Participaram da ação, a piloto feminina de motovelocidade, Gabrielly Lews e do motocross, os pilotos Rodolpho Moraes e Eric Dias.

Com concentração no Ginásio de Esportes José Liberatti, a motociata seguiu pelas principais avenidas de Osasco, sendo finalizada no estacionamento da Prefeitura, com uma apresentação de pilotos profissionais da Escola Grau Terapia e a distribuição de açaí gratuitamente ofertada pela Açaí fruta brasileira.

“O evento proporcionou para nós, atletas e participantes, sensações únicas. Já na concentração chamávamos atenção da população local, e um senhor com seus dois filhos com olhos brilhando disse que são apaixonados por moto. Convidei as crianças a subirem na moto e tiramos umas fotos”, contou o piloto Rodolpho Moraes.

“O evento mostrou de uma forma diferente que tanto a motovelocidade quanto o motocross fazem parte de duas de muitas modalidades que o bolsa atleta inclui, também dando mais visibilidade para esportes que não são tão conhecidos aqui no Brasil”, disse Gabrielly Lews.

“Foi uma parceria de divulgação, demonstração e principalmente inclusão com o esporte. Será o ponto inicial para trazer mais pessoas ao Sport Willy, profissionalizando pilotos”, disse Camila Campos, proprietária da Escola Grau Terapia.

“O esporte osasquense vai além do futebol e do vôlei, temos 48 modalidades do bolsa atletas com 366 atletas, além dos 80 pontos de atividades para os munícipes. Quero agradecer o apoio da Demutran, SAMU e Guarda Civil e especialmente a escola Grau Terapia, que demonstrou que podemos realizar manobras com segurança e adequação”, finalizou o secretário de esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.