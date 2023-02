Infância e Juventude e Soldiers levam práticas do futebol americano à Fundação Casa Osasco

Imagem: Isabela G. Claudino da Silva

A Secretaria Executiva da Infância e Juventude (SEIJ) preparou uma atividade especial para os jovens assistidos pela Fundação Casa Osasco I e II. O time Osasco Soldiers F. A. esteve na unidade no sábado, 11/2, para ensinar práticas de futebol americano.

Os meninos, que estão sob medida socioeducativa, aprenderam algumas jogadas e logo colocaram em prática, nas quadras do centro socioeducativo, movimentos básicos do esporte ensinados pelos atletas, que disponibilizaram equipamentos para a atividade.

A ação integra os diversos serviços da SEIJ voltados a adolescentes institucionalizados. A escolha do futebol americano levou em conta toda a sua base, que requer agilidade, velocidade, força, capacidade tática e disciplina.

A modalidade não é muito conhecida no Brasil, mas conta com diversos times e campeonatos no país e no mundo e, em 2028, existe a possibilidade de se tornar modalidade olímpica nos jogos de Los Angeles (EUA).

“Nosso trabalho tem sido constante em apresentar as oportunidades para as nossas crianças, jovens e adolescentes, seja no esporte ou no mercado de trabalho. A atenção direta aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa é essencial para apresentarmos uma nova visão de mundo e uma nova oportunidade. Juntos, Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria Executiva da Infância e Juventude, e governo do Estado, faremos muito mais”, disse a secretária executiva da SEIJ, Vitória Silvestre.

“Percebemos que a maior parte dos adolescentes que atendemos não possuem vivência anterior ou acesso a diversas formas de esporte, lazer e cultura, e apresentar o futebol americano para eles é um meio de ampliar seu conhecimento e incentivar uma prática futura”, avalia a diretora do Casa Osasco I, Fabiane Valentim Koetz.