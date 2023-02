Osasco empossa 150 novos servidores

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco deu posse na segunda-feira, 13/2, a 150 novos servidores. Os colaboradores participaram de um processo de integração realizado pelo departamento de Recursos Humanos. A atividade, que aconteceu na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, no Paço Municipal, contou com a presença do prefeito Rogério Lins, e dos secretários Sérgio Di Nizo (Governo), Cláudio Monteiro (Administração) e Cláudio Piteri (Educação).

Tomaram posse: agentes de combate as endemias (9), analista de sistemas (1), dentista diarista (1), cirurgião dentista (1), engenheiro civil (1), economista (1), fonoaudiólogo (1), oficiais administrativos (11), professores (120), serventes de escola (2), fisioterapeuta (1) e educador social (1).

Em sua fala, o prefeito Rogério Lins desejou boa sorte aos servidores e fez um pedido a todos. “A nossa missão aqui é servir. E se eu posso fazer um pedido a vocês, eu peço que sirvam com amor. Que a gente possa fazer o melhor para quem vier nos procurar. É importante que tenhamos carinho e respeito pelas pessoas”, alertou. “Sejam bem-vindos a essa família que trabalha todos os dias por uma cidade melhor”, concluiu.

Ainda no encontro, os novos servidores receberam orientações sobre funções, salários, benefícios e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cidade.

Essa é a segunda vez que a administração municipal dá posse a servidores concursados neste ano. Em janeiro, a Prefeitura empossou 124 colaboradores para diversas secretarias.