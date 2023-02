Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos em Osasco

Texto e Imagem: Divulgação

Com o apoio da Prefeitura de Osasco, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) do Governo do Estado de São Paulo, oferecerá, por meio do Cidadania Itinerante, entre os dias 14 e 15/02, serviços gratuitos para a população de Osasco. O ônibus do projeto atenderá no Calçadão da Antônio Agú – Centro (em frente ao Osasco Plaza Shopping), das 9h às 17h.

A ação faz parte da iniciativa da SJC de expandir a atuação de suas coordenações, programas e serviços em todo o Estado de São Paulo. Com o investimento total de R$ 4,7 milhões, estima-se realizar 60,4 mil atendimentos em 12 meses, iniciados em junho de 2022.

Serão oferecidos para a população diversos serviços:

Agendamento de 2° via de RG

Solicitação – 2ª Vias (levar cópia caso tenha)

2° via Certidões de Nascimento

2° via Certidão de Casamento

2° via Certidão de Óbito

Atestado de antecedentes criminais

Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular

Entrada de Seguro Desemprego

Emissão de 2ª via de CPF

Emissão de 2ª via de contas de água e luz

Elaboração de Currículo

Consulta Serasa

Atendimentos

Orientações

Encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos Programas e Coordenadorias da SJC:

Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS)

Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI)

Políticas para a Mulher (CPMULHER)

Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP)

Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI)

Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC)

Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM)

Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

Datas: 14 e 15/02

Horário: 9h às 17h

Local: Calçadão da Antônio Agú – Centro (em frente ao Osasco Plaza Shopping)