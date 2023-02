Osasco recebe novas doses da Pfizer Baby e Pediátrica

Atenção senhores pais! A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco recebeu novas doses de Pfizer Pediátrica e Pfizer Baby contra a covid-19. Atualize a carteirinha de vacinação do seu filho.

A Pfizer Pediátrica (doses 1, 2 e reforço) é aplicada em crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. O intervalo é de quatro meses para quem está com o esquema vacinal completo. Já a Pfizer Baby é para aplicação de primeira e segunda doses e reforço em crianças com 6 meses a 4 anos e 11 meses.

A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) toda terça e quinta-feira, das 9h às 16h, ou das 9h às 18h. Os pais ou responsáveis devem consultar o horário de funcionamento da unidade onde pretendem levar o filho para vacinação.

As doses serão aplicadas de acordo com o volume de procura até o fim dos estoques. Então, não demore para ir a uma UBS mais perto de sua casa para vacinar seu filho nos dias e horários acima citados. Crianças com pelo menos uma dose serão a prioridade no atendimento.