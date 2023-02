Primeira UBS do Jardim Bonança será entregue nas próximas semanas

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

Na quinta-feira, 9/2, o prefeito Rogério Lins vistoriou o andamento das obras de construção da primeira Unidade Básica de Saúde do Jardim Bonança, localizada na Rua Gilson Nardoni Rodrigues, 147. A UBS será entregue à população nas próximas semanas, dentro da programação de aniversário dos 61 anos de emancipação político-administrativa do município.

A obra está na fase final. Pisos, portas e janelas já foram colocados em todos os ambientes, que em breve receberão mobiliário, placas de orientação e todo o layout de comunicação da Prefeitura. As equipes trabalham na área externa do prédio, fazendo as calçadas e outros detalhes de acessibilidade.

Dividida em dois pavimentos, a UBS terá 9 consultórios de atendimentos, salas de vacina, medicação, curativos, farmácia, coleta, nebulização, fraldário, sanitários, recepção e outros ambientes.

“Esse vai ser um equipamento de saúde importante para os moradores aqui do bairro, porque hoje quem precisa passar na UBS tem que se deslocar para outras regiões”, disse o prefeito. “É mais infraestrutura e mais investimentos para atender melhor a nossa população”, complementou.

Também está em andamento as obras de reconstrução da UBS do Jardim do Baronesa e a reforma da unidade de saúde do Jardim Piratininga. Em breve, a UBS do Jardim Veloso também passará por melhorias.