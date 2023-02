Osasco recebe em março luta internacional de muay thai

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

O Ginásio de Esportes José Liberatti, em Presidente Altino, recebe dia 18/03, às 19h, a 26ª edição do Attack Fight, maior evento profissional de Muay Thai do Brasil e que contará com nove lutas profissionais, entre elas a disputa do cinturão envolvendo Kevin Caveirinha (Brasil) e Badr Attif (Marrocos).

O vencedor da disputa ganhará uma passagem de ida e volta para Tailândia, 30 dias de treinamento especializado, R$ 3 mil e o anel comemorativo do Attack Fight. O evento terá transmissão do canal Combate e Sport tv.

O evento é pago. A compra do ingresso deve ser feita no site www.attackfight.com.br. Também será necessário levar um quilo de alimento não perecível. As doações serão revertidas para o Fundo Social de Solidariedade de Osasco e atenderão famílias cadastradas.

Os ingressos também podem ser adquiridos nos seguintes locais:

Academia New Fight (Rua Joaquim Lapas Veiga, 118, Jardim D’Abril). Telefone: (11) 98107-6734

A2F Arena Osasco Kickboxing (Avenida Analice Sakatauskas, 585, Bela Vista. Telefone: (11) 97111-9891

Lutadores consagrados, como Wanderlei Silva e John Lineker, deverão prestigiar o evento.

Nas próximas semanas será anunciado o concurso das ring girls nas redes sociais da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer e da Attack Fight.

Cinco meninas osasquenses serão selecionadas e três escolhidas pelo público participarão do evento.

Um dos organizadores do evento é Adriano Souza, ex-atleta que desde 2015 atua no ramo do entretenimento das lutas e também é treinador.

“Minha paixão sempre foi o esporte, apesar de não estar mais atuando como atleta, sinto que ainda estou contribuindo para a propagação do muay thai”, disse.

Confira o card das Lutas:

Tainã Ursa x Keth Russo: 57 kg

Tuca Calixto x Pedro Caveirinha: 57 kg

Gui Carvalho x Bruno Predador: 71kg – muay extreme

Vicente Croire x Sonny Santos: 67kg

Rhuam Show x Israel dos Santos: 57kg

Felipe da Rosa x Rodolfo Conceição: 75 kg – defesa de cinturão

Júnior Lobão x Zion Silva: 67 kg – defesa de cinturão

Ramon x Mascote: 60 kg – disputa de cinturão

Kevin Caveirinha x Badr Attif: 63,5 kg – luta internacional