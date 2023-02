Prefeito participa da primeira sessão ordinária do ano no Legislativo

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

Na terça-feira, 7/2, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve na Câmara Municipal, onde participou da 1ª Sessão Ordinária de 2023. A vice-prefeita Ana Maria Rossi e secretários municipais também acompanharam a audiência na sede do Legislativo, localizada na Avenida dos Autonomistas, 2607 – Centro. Ao fazer uso da palavra na tribuna, o prefeito destacou as principais ações desenvolvidas pela Prefeitura nos últimos anos e falou de algumas atividades que serão realizadas neste mês em comemoração aos 61 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

O prefeito Rogério Lins mencionou o cachorro-quente de 61 metros que será distribuído à população no Calçadão da Rua Antônio Agú no dia 25/2, e o show com Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, Lauana Prado e outras atrações, no dia 26/2, no Estádio do Rochdale.

Lins também falou de algumas benfeitorias que devem ser entregues ao município nas próximas semanas, entre elas a Unidade Básica de Saúde do Jardim Bonança, que está em fase final de obras, o Espaço Cultural Grande Otelo, localizado na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, na Vila Campesina, os notebooks para os alunos dos 3°, 4° e 5° anos da rede municipal de ensino, além do início da construção de três CEMEIs nos seguintes bairros: Jardim Mutinga, Jardim Helena e Jaguaribe.

O prefeito aproveitou a oportunidade para parabenizar os vereadores pelo trabalho e desejou sucesso a todos neste novo ano. “Tenho muito respeito pela Câmara Municipal. Aqui é a casa do povo e é importante que a gente trabalhe em conjunto para melhorar a vida da nossa população”, disse. “Espero que vocês tenham um ano de muito trabalho e sucesso”, concluiu.

SERVIÇO

A programação de aniversário da cidade será disponibilizada em breve no site da Prefeitura de Osasco (www.osasco.sp.gov.br).