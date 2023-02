Em Osasco, mais de 70 mil alunos iniciam ano letivo

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Fernanda Cazarini

Os mais de 70 mil alunos da rede municipal de ensino de Osasco iniciaram o ano letivo de 2023 na terça-feira, 7/2. Já no primeiro dia de aula, a Secretaria de Educação iniciou a entrega dos kits de uniforme de verão e material escolar para os estudantes. A distribuição dos materiais ocorrerá de forma gradativa nas 151 escolas municipais.

Acompanhado do secretário de Educação, Cláudio Piteri, o prefeito Rogério Lins esteve na EMEF Profª Olinda Moreira Lemes da Cunha, no Munhoz Júnior, onde conversou com os pais dos alunos e acompanhou a entrega dos kits. O chefe do Executivo agradeceu os servidores da Educação pelo empenho e anunciou que, em breve, alunos devem receber notebooks para estudarem em casa também.

“A gente sabe o quanto a tecnologia já é uma realidade para as crianças. Pensando não só no presente, mas também no futuro, decidimos comprar notebooks para os alunos de 3°, 4º e 5° anos. Eles começam a receber esses computadores em breve e poderão levá-los para casa para usar nos estudos e também em outras atividades”, certificou o prefeito.

Neste ano, o kit de uniforme dos meninos é composto por três camisetas manga curta, duas bermudas, duas camisetas manga longa, duas calças, um blusão de moletom, uma jaqueta com capuz, três pares de meias e tênis. Já o das meninas contém três camisetas manga curta, dois shorts-saia, duas camisetas manga longa, duas calças, um blusão de moletom, uma jaqueta com capuz, três pares de meias, além do tênis.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Nos últimos anos, a gestão municipal tem feito importantes investimentos na área da Educação, o que inclui a reforma das escolas (42 já passaram por melhorias, cerca de 100 tiveram manutenção e reparos), implantação de câmeras de monitoramento integrada com o COI (Centro de Operações Integradas), a entrega do Mundo da Criança, a maior creche do Brasil com 1300 vagas em período integral, entre outros.

Em relação a valorização dos servidores, mais de 6.200 (seis mil e duzentos) professores receberam aumento salarial, bem como formação continuada durante todo o ano letivo.