Piloto de motocross retorna às competições e se destaca no interior paulista

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

O atleta de motocross Rodolpho Moraes, 25 anos, integrado recentemente ao programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura, agora representante oficial de Osasco, participou da 1ª etapa do Campeonato Paulista de Motocross, em São Miguel Arcanjo, interior paulista, no final de semana, 4 e 5/2.

No sábado, o atleta disputou a 1ª posição na corrida, porém por problemas mecânicos e uma queda da disputa principal, terminou em 5º lugar na categoria importada.

Já no domingo, foi campeão na categoria principal das motos nacionais do 1º MxN Gold, e, na competição seguinte, a Mx Gold, categoria principal de motos importadas, conquistou o 3º lugar. O jovem trouxe para casa dois importantes troféus nesse início de ano.

O atleta já tem data marcada para as próximas competições, dias 25 e 26/2, em Itapetininga, também no interior paulista.

Moraes iniciou no motocross, com 7 anos, durante um passeio de off road com a família, em São João Novo (SP). Incentivado pelo pai, Paulo César Moraes, ganhou sua primeira moto em 2004. Seis anos mais tarde, iniciou as disputas e, logo em seguida, conquistou o Campeonato Paulista – Sul Paulista de Motocross 2011. Participou de mundiais de motocross nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Foi vice-campeão na Copa São Paulo de Motocross (2012), vice-campeão em duas categorias da Copa IMS Verão Motocross e campeão da Copa Challenge Team Mx Park (2013). Estudou direito em 2014 e, em 2020, finalizando a faculdade, retornou para sua paixão esportiva, voltando a competir em 2022.

“Agradeço ao Nathan, da EQP.13, que gentilmente me emprestou a moto nacional para a disputa e, principalmente, a oportunidade do Bolsa Atleta da SEREL, que fará toda a diferença nesse ano de 2023, para que eu possa voltar a participar das corridas em campeonatos regionais, estaduais, brasileiro e, quem sabe, mundial novamente, na mesma altura que os pilotos oficiais do Campeonato Paulista de Motocross”, disse Moraes.