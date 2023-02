Osasquense é campeão sub-40 de ciclismo

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

O ciclista Abel Jessé, contemplado pelo Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, teve um final de semana repleto de conquistas. No sábado, 4/2, na Copa Sejel MTB XCM 2022, foi campeão da categoria sub-40, modalidade Pró.

No domingo, foi a Arujá, no interior paulista, para disputar do 1° Rachão do CTA Arujá Bike Park MTB, modalidade XCO, com cinco voltas em um percurso de 4,5km e ficou com a 4ª colocação geral, conquistando uma vaga no pódio.

“Muito feliz por conquistar esse título, graças a ajuda dos parceiros e apoiadores. Sobre a prova de domingo, não estava em um bom dia, o corpo não respondia como deveria, mas a experiência e garra me permitiram subir ao pódio”, declarou o atleta.