Osasco comemorará 61 anos com cachorro-quente gigante no Calçadão

Dogão terá 61 metros, 300 kg de pães, 300 kg de salsichas, 180 kg de purê, 10 kg de batata palha, 10 litros de ketchup e 6 litros de mostarda

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Divulgação

A Prefeitura de Osasco encontrou um jeito diferente para comemorar os 61 anos de emancipação político-administrativa da cidade: um cachorro-quente gigante, que será montado, cortado e distribuído no Calçadão da Rua Antônio Agú. A comemoração acontecerá no dia 25/02, às 12 horas.

O cachorro-quente, produzido para a data, terá 61 metros, será dividido em 1,2 mil pedaços de 5 cm cada, transformando-se na maior distribuição de dogão do Brasil.

A ação comemorativa é uma realização da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE) e demais pastas, com apoio da empresa MM Foods e da Associação Paulista de Supermercados (APAS).

Os números impressionam. Serão 300 kg de pães, sendo 5 unidades de 10 metros cada e outro de 11 metros, 300 kg de salsichas (2 mil salsichas), 180 kg de purê de batatas, 10 kg de batata palha, 10 litros de ketchup e 6 litros de mostarda.

A partir da meia-noite de sábado, 25/02, uma equipe formada por um engenheiro alimentos, um nutricionista, oito técnicos de panificação, um líder padeiro e um diretor do projeto, chegará à estrutura montada no Calçadão da Antônio Agú, para iniciar o preparo dos componentes do mega cachorro-quente seguindo todas as normas sanitárias vigentes. O tempo previsto para a produção e montagem do dogão é de 12 horas.

Assim que todos os componentes estiverem prontos, os organizadores terão 30 minutos para montar, cortar e distribuir os 1,2 mil pedaços. Caso essas exigências sejam cumpridas, a cidade entra novamente para o RankBrasil (sistema de homologação de Recordes exclusivamente brasileiro), pela maior distribuição de cachorro-quente do País.

A primeira vez que a cidade despontou no ranking foi em novembro de 2022, quando a APAS-Regional Osasco, aceitou o desafio de montar o maior cachorro-quente do País, medindo 11 metros e 30 centímetros.

SERVIÇO

Osasco celebra 61 anos com cachorro-quente gigante no Calçadão

Data – 25/02/2023

Horário – 12h

Local – Calçadão Antônio Agú