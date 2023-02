Alunos da rede municipal voltam às aulas terça-feira, dia 7

Texto: Kelly Cerqueira

Imagens: Ivan Cruz

Na terça-feira, 07/02, os alunos da rede municipal de ensino iniciarão o ano letivo de 2023. Até o momento, estão matriculados nas 151 escolas da Prefeitura de Osasco 70.394 estudantes nas modalidades educação infantil, ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os pais que ainda não fizeram a matrícula dos filhos poderão procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência para preencher o cadastro de interesse. Caso não haja vaga na unidade, a secretaria escolar fará o encaminhamento para outra mais próxima.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, avaliou o ano letivo de 2022, salientando que o prefeito Rogério Lins trabalhou com muito comprometimento os avanços na educação de Osasco. Foram reformadas mais de 40 escolas, cerca de 100 tiveram manutenção e reparos, houve reforço na segurança aos estudantes com a ronda escolar feita pela Guarda Civil Municipal e implementação do monitoramento com câmeras nas escolas.

Além disso, foram criadas no ano passado mais de 800 vagas em creches, disponibilizado para os alunos transporte escolar gratuito, merenda de qualidade e novos kits de material escolar com mochila, estojo, tênis e uniforme.

Para os servidores da educação, a valorização sempre foi prioridade. Mais de 6.200 professores receberam aumento salarial, bem como formação continuada durante todo o ano letivo.

Novos projetos pedagógicos e investimentos estão chegando, como a Escola do Futuro, que funcionará em tempo integral e vai aliar tecnologia e inovação em prol da educação. “Nossa meta é ampliar as vagas das creches, entregar notebooks ainda no mês de fevereiro para os estudantes do 3º, 4º e 5º anos, além de uniforme de verão para todos. Os pais já podem acompanhar o andamento da vida escolar dos seus filhos, por meio do Aplicativo do Aluno e o Conecta OZ, plataformas contendo informações acadêmicas para fortalecer a parceria entre escola e família”, completa Cláudio Piteri.

Na última quarta-feira (1/2), as equipes gestoras e os professores se reuniram nas unidades de ensino para o planejamento escolar. Já no dia 26 de janeiro, os diretores reuniram-se no Centro de Formação Continuada Professora Águeda Thereza Binotti Pires, onde participaram do encontro formativo que tratou das ações administrativas e pedagógicas, com abordagem especial na rotina escolar.