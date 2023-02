Cozinheiros das escolas municipais de Osasco passam por treinamento  

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizou terça-feira, 31/1, encontro formativo para cozinheiros das escolas municipais. A atividade aconteceu no auditório do Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (CEFOR), na Avenida Marechal Rondon, 263 – Centro.

No treinamento foram abordados diversos assuntos, entre eles o preparo dos novos alimentos incluídos no cardápio e a parte técnica, que envolve os cuidados com a coleta da amostra dos alimentos, higiene pessoal, a uniformização na cozinha, entre outros.

Os quase 650 cozinheiros da rede municipal de ensino participaram do encontro e receberam certificado. Atualmente, Osasco serve, por dia, cerca de 190 mil refeições para os mais de 72 mil alunos.

O ano letivo na rede municipal de ensino inicia no dia 7 de fevereiro.