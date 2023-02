Programa Jovem Aprendiz Trabalhador terá inscrições de 27/2 a 8/3

Texto: Olga Liotta

Fotos: Divulgação

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco realizará mais uma edição do Programa Jovem Aprendiz Trabalhador, voltado a moradores do município com idade entre 16 e 22 anos integrantes de famílias de baixa renda, desempregados e matriculados na rede pública de ensino. As inscrições serão abertas de 27/2 a 8/3 e o interessado deve consultar todos os requisitos no edital de chamamento público nº 01/2023, edição nº 2.382 da Imprensa Oficial do Município, do dia 30/1 (a partir da página 24).

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente em uma das três unidades do Portal do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Será preciso entregar a ficha de inscrição preenchida (anexa ao edital) e apresentar cópia e original dos documentos pessoais exigidos, como original e cópia do RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço atualizado, certificado de reservista (para jovens masculinos maiores de 18 anos) e carteira profissional, entre outros.

Também será preciso apresentar cópia e original dos mesmos documentos de todos os membros da família. Todas as exigências encontram-se no edital e devem ser seguidas com atenção.

Serão selecionados 100 jovens para o preenchimento das vagas do Programa Jovem Aprendiz Trabalhador 2023 e formação de cadastro reserva.

Os selecionados terão registro em carteira e um auxílio de R$ 909,15, além de curso de capacitação profissional, entre outros benefícios.

Para mais informações nos portais ou ligue na Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda (11) 3653-1133.

Serviço

O Edital com todos os requisitos necessários para inscrição do Programa Jovem Aprendiz Trabalhador de Osasco consta na edição nº 2.382, da Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), dia 30/1, a partir da página 24.

. Edital: aqui

. Ficha de inscrição: aqui

Unidades do Portal do Trabalhador

Centro – Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro

Zona Sul – Rua Presidente Costa e Silva, 372 – Helena Maria

Zona Norte – Avenida Sarah Veloso, 106 – Veloso