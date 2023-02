Osasquense termina em quarto em torneio de xadrez na Holanda

Texto: Giane Vieira

A enxadrista e mestre internacional Júlia Alboredo, contemplada pelo programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco terminou em quarto lugar no torneio Tata Steel Chess, disputado em janeiro na cidade de Wijk Aan Zee, situada ao norte da Holanda.

O torneio reúne 10 enxadristas e todos se enfrentam entre si. Após finalizar as 9 rodadas, a representante osasquense terminou em quarto lugar após marcar 6 pontos, permitindo que ela conquistasse mais 21.2 pontos de rating FIDE, marca que a colocou novamente como a melhor enxadrista do Brasil.

O Tata Steel Chess é um dos torneios de xadrez mais tradicionais do mundo e é realizado anualmente no mês de janeiro.

Este ano aconteceu a 85° edição da competição, que já teve outros nomes, como por exemplo, Torneio Hoogovens (1938 a 1999) e Corus Chess Tournament (2000 a 2010). O nome atual foi dado em 2011 e permanece até hoje.

“Júlia é uma enxadrista exemplar e conhecida no país inteiro. Sua determinação e talento a colocou entre as melhores do Brasil”, comentou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.