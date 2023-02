Osasco celebra 61 anos com shows de Wesley Safadão e Barões da Pisadinha

Texto: Olga Liotta

Fotos: Divulgação

Osasco fará 61 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 19/2 e, para comemorar a data, a população contará, no domingo, 26/2, com shows dos Barões da Pisadinha e Wesley Safadão, entre outras atrações com artistas da cidade. O evento acontece no Estádio Municipal José Liberatti, no Jardim Rochdale (Avenida Brasil, 1.361).

A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que poderá ser trocado por um ingresso a partir do dia 6/2. Os locais para a troca estão sendo definidos e, no próximo dia 3, sexta-feira, serão divulgados pela Prefeitura no site www.osasco.sp.gov.br. Toda a arrecadação de alimentos será revertida às ações do Fundo Social de Solidariedade.

O evento é um presente da Rádio Nativa FM e não terá custos para os cofres públicos. No dia do show, os portões serão abertos a partir das 11h.