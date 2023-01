Osasco realiza formatura do Projeto Começar

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, realizou na terça-feira, 10/1, a formatura da 3ª turma do Projeto Começar. O evento aconteceu no teatro da Escola de Artes César Antonio Salvi, no Centro.

A 3ª turma do Começar foi dividida em três recortes considerados vulneráveis: pessoa em situação de rua, mulher vítima de violência e imigrantes/refugiados. O módulo começou com 100 participantes, sendo que desses 64 bolsistas concluíram.

Antes de receberem o certificado, os bolsistas do Começar fizeram cursos de qualificação profissional e tiveram a oportunidade de trabalhar nas secretarias da Prefeitura. Essa fase teve a duração de seis meses. Agora, com certificado em mãos, eles podem participar do Programa Recomeçar ou serem encaminhados para oportunidades de trabalho por meio do Portal do Trabalhador.

O secretário de Emprego, Trabalho e Renda, Gelso Lima, falou da finalidade do projeto, que já formou 213 pessoas. “O grande objetivo da secretaria não é com que vocês fiquem atuando sempre na Prefeitura. O nosso objetivo é tratar caso a caso. Entender e acompanhar a pessoa em todo o processo e ver de que forma nós podemos ajudá-los a conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse.

As etapas anteriores do Começar trabalharam com os seguintes recortes:

– 1ª turma: jovens, negros e moradores da periferia (do Conjunto Vitória)

* 86 iniciaram/74 concluíram

– 2ª turma: jovens, negros e moradores da periferia (do Jardim Conceição)

* 100 iniciaram/75 concluíram

Além de pertencer ao recorte de cada turma, outros requisitos são levados em conta para os participantes, entre eles: ser morador de Osasco, estar desempregado há pelo menos dois anos e ser membro de família de baixa renda.