Audax vence a primeira e mantém chance de classificação

Texto: Giane Vieira

Foto: Vinicius Souza Correa

O Osasco Audax venceu o Capital (TO) por 1 a 0, no sábado (7), no estádio José Liberatti, no Rochdale, em partida válida pela segunda rodada do grupo 29 da Copa São Paulo de Juniores, e manteve as chances de se classificar para a próxima fase. Dudu fez, de cabeça, o único gol do jogo ainda no primeiro tempo.

“Realmente no primeiro tempo criamos muitas oportunidades e, infelizmente, não conseguimos fazer mais gols. Acho que foi um misto de ansiedade com mérito do goleiro do adversário em alguns momentos”, comentou Marcelo Marelli.

A equipe osasquense perdeu na estreia (2 a 0) para o Hercílio Luz (SC) e, com a vitória no sábado, conquistou os primeiros três pontos e vai para a última rodada, contra o Vasco (RJ) com chances de classificação. Para avançar, precisa empatar ou vencer os cariocas e torcer por uma derrota dos catarinenses diante do Capital.

A partida contra o Vasco acontece terça-feira, 10/01, às 19h30. O outro jogo, Capital x Hercílio Luz, será às 17h15, também no Rochdale.

Para adquirir os ingressos gratuitamente basta clicar no link abaixo ou fazer a leitura do QR Code. É importante a aquisição do ingresso antecipado para facilitar a entrada no estádio, bem como a doação de um quilo de alimento não perecível.

Link para a compra dos ingressos: https://www.sympla.com.br/copa-sao-paulo—2023__1839538