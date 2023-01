Audax estreia com derrota na Copinha

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

O Osasco Audax estreou com derrota por 2 a 0, quarta-feira, 4/01, para o Hercílio Luz, no Estádio José Liberatti, no Jardim Rochdale, na estreia de ambas as equipes na abertura na 53ª edição da Copa São Paulo de Juniores.

No próximo sábado, 7/01, às 17h15, no mesmo local, a equipe tenta se reabilitar diante do Capital (TO), que perdeu para o Vasco (RJ) por 2 a 1. Cariocas e tocantinenses fecham a segunda rodada do grupo 29 às 19h30.

O gramado molhado pela chuva dificultou o jogo para as duas equipes, mas os catarinenses, estreantes do torneio, se deram melhor e abriram o placar com Davi Galhardo, ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa o Audax foi mais ofensivo, porém não teve sucesso em pelo menos quatro boas oportunidades. Com a vantagem no placar, o time visitante foi mais cauteloso no toque de bola e, nos acréscimos, ainda conseguiu ampliar após penalidade sofrida por Matheus. Gabriel Eugênio cobrou e fechou o placar (2 a 0).

Ingressos

A entrada é gratuita nos jogos da Copinha, com ingressos disponíveis no site Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/osasco-audax-x-capital-to-2-rodada/1836884. Para entrar, basta apresentar o ingresso e um quilo de alimento não-perecível. A final do torneio será dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.