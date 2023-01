Projeto Férias na Escola de Osasco está com inscrições abertas

Texto: Kelly Cerqueira

Foto: Ivan Cruz

As férias escolares do mês de janeiro chegaram e, mais uma vez, as crianças precisam ocupar o tempo de forma produtiva nesse período, indo além de jogos eletrônicos dentro de casa ou ficando na rua.

O Férias na Escola faz parte do programa Eu Tenho Futuro, oferecido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco, em parceria com a empresa Planneta Educação, e tem por objetivo levar os alunos para o ambiente escolar, oferecendo uma programação diversificada, com atividades pedagógicas, recreativas e culturais.

O projeto é destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino e acontecerá de 16 a 27 de janeiro. Nessa edição será explorado o tema “Máquina do tempo – Uma viagem pela história” e, junto com os profissionais da educação, oficineiros e monitores, os alunos viajarão pelo passado, presente e futuro para conhecer a história de 100 anos atrás e imaginar o futuro daqui a 50 anos.

“É um projeto de vida que gerará apropriação dos conhecimentos e experiências vividas nas diversas atividades e oficinas que garantem a plena eficácia da aprendizagem, além disso curtir as Férias nas Escolas municipais é bem mais divertido e tem um gosto especial: o de aprender brincando. Tenho muito orgulho desse projeto que transforma a vida das nossas crianças”, afirma o secretário de Educação, Cláudio Piteri.

Destinado aos estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e aos alunos da Educação Infantil (de 4 meses a 3 anos e 11 meses), o projeto acolhe os educandos durante o período em que algumas famílias precisam continuar a rotina de trabalho, garantindo atividades que mantenham o vínculo com a aprendizagem, que envolvam o brincar e o lúdico e que tenham foco na cultura, produção de objetos, esporte e no contato com a natureza.

“O projeto é gratuito e as inscrições já estão abertas e alcançando um grande número de participantes. No Férias na Escola, os alunos participam de oficinas lúdicas, recreativas, tecnológicas e esportivas com muita diversão e aprendizado. Os pais podem ficar tranquilos durante as férias sabendo que os filhos estão se desenvolvendo com os amigos nas escolas e acompanhados de profissionais extremamente qualificados”, conclui o prefeito Rogério Lins.

SERVIÇO

Para garantir uma vaga nessa “viagem” incrível que está prestes a iniciar, as inscrições devem ser realizadas na secretaria da escola onde o estudante está matriculado.

Para mais informações, ligue 156 (ou 3651-7080).

Público

. Alunos de creche

Berçário 1 e 2

Maternal 1 e 2

. Alunos do Ensino Fundamental

Do 1º ao 5º ano

Inscrições na unidade em que o aluno estuda

Período da atividade: 16 a 27/1