Osasco Audax estreia na Copinha contra o Hercílio Luz

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

O Osasco Audax estreia nesta quarta-feira, 4/01, diante do Hercílio Luz, na 53ª edição da Copa São Paulo de Juniores. O jogo acontece no Estádio Municipal José Liberatti, na Avenida Brasil, 1.361, Rochdale, a partir das 17h. As duas equipes integram o grupo 29 juntamente com o Capital (TO) e Vasco (RJ), que se enfrentam no mesmo local e data, às 19h30.

Os visitantes estão hospedados no Hotel Vollare, na Bela Vista, e contam com o suporte da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

A cidade recebeu na terça-feira, 3/01, o congresso técnico da competição, organizada pela Federação Paulista de Futebol e considerada a mais importante da categoria no Brasil, disputada por clubes de todo o país.

Durante o congresso técnico foram acertados os últimos detalhes e esclarecidas dúvidas quanto ao regulamento e logística da competição, entre outros pontos.

Além do secretário de Esporte, Rodolfo Cara, que na ocasião representou o prefeito Rogério Lins, também estiveram presentes representantes de todos os clubes, o atual presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Bastos, o delegado da Federação Paulista de Futebol, Ramon Lopes, e o diretor do Audax, Pedro Vicente Palio Júnior, o Pepê.

“A Copa São Paulo de Juniores é uma das mais relevantes do cenário do futebol brasileiro e revelou grandes jogadores, entre eles Pauo Roberto Falcão, Djalminha e Rogério Ceni. Temos a expectativa de formar mais jogadores com esse potencial. Este ano temos jogadores que estiveram na Copinha de 2022 e que integram a formação profissional. Alguns estão no Rio de Janeiro, outros na A3 do Campeonato Paulista, dando sequência ao trabalho de base”, comentou Pepê.

Este ano a competição contará com 128 equipes, divididas em 32 chaves, com quatro times cada.

Segundo o regulamento, a competição iniciará com o mata-mata, avançando os dois melhores times de cada chave. Posteriormente, a equipe que obtiver a melhor campanha terá vantagem de jogar em sua sede e ser o mandante das fases seguintes até a tão sonhada final.

O técnico do time osasquense, Marcelo Marelli, falou sobre a expectativa da estreia. “Estamos treinando há três meses e temos como expectativa realizar um bom jogo. Peço à torcida que venha nos apoiar, pois para nós fará muita diferença. Esperamos representar bem a cidade e fazer uma grande competição”.

O secretário de Esporte, Rodolfo Cara, deu as boas-vindas aos participantes e enalteceu a importância de Osasco ser uma das sedes da Copinha. “Nos tornamos vencedores por mais uma vez sediarmos a Copinha. Temos que apoiar os jogadores de base, pois sabemos das dificuldades dos atletas”.

Serviço

Todos os jogos da 53ª edição da Copa São Paulo de Juniores 2023 têm entrada gratuita.

Os interessados em prestigiar as partidas podem acessar o site da Sympla ou o link https://www.sympla.com.br/evento__1830938 e adquirir o ingresso gratuito.