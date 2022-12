Governo do Estado e Prefeitura entregam Praça da Cidadania em Osasco

Espaço público disponibiliza atividades de lazer e cultura; prédio para a realização de cursos de qualificação profissional será aberto no primeiro semestre de 2023

Fotos: Fernanda Cazarini

O Fundo Social de São Paulo inaugurou na quinta-feira (29/12), a quinta unidade da Praça da Cidadania, em Osasco, na Grande São Paulo. O espaço tem uma área de cerca de 2 mil m² com quadra esportiva, academia ao ar livre, parquinho infantil, pista de skate e área de jogos. No primeiro semestre de 2023 será aberto também o prédio para a realização de cursos de qualificação profissional.

A Praça da Cidadania de Osasco está localizada no bairro Bonança, região de alta vulnerabilidade social do município. As obras tiveram início em julho e o investimento do Governo de São Paulo no projeto foi de R$ 828.561,43.

Segundo a primeira-dama do Estado, Luciana Garcia, a inauguração da Praça da Cidadania de Osasco trará muitos benefícios para os moradores. “É uma alegria imensa inaugurar esta Praça e finalizar o ano entregando esse projeto que vem do nosso coração. Obrigada também a todos da nossa equipe que transformam o sonho das pessoas em realidade com a possibilidade da geração de renda e autonomia através desses espaços e dos nossos cursos. Esperamos que os moradores de Osasco cuidem e usufruam bastante da praça. Ela é de vocês”, destacou Luciana Garcia.

Também participaram da inauguração vereadores, secretários municipais e líderes comunitários, além dos moradores do bairro. O secretário de Cultura da cidade, Cláudio Henrique, também falou sobre o projeto. “Essa é uma obra importante aqui pra região, que além de garantir o lazer, vai trazer oportunidades de qualificação profissional. A gente fica muito feliz por entregar esse equipamento público em parceria com o governo do Estado”, disse o secretário.

Criado em 2019, o projeto Praça da Cidadania já tem quatro unidades em funcionamento: Paraisópolis, Guarulhos, Santo André e Vila da Paz. Além de disponibilizarem cursos de qualificação profissional gratuitos, os espaços têm área de lazer para a população da região e são usados também como ferramentas de políticas públicas para a comunidade, disponibilizando campanhas de vacinação, doações, shows e eventos culturais, entre outros.

O projeto conta ainda com mais 8 Praças em obras: Ribeirão Preto, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Diadema, Santos, Cubatão e Embu das Artes. Outras 7 estão em fase de implantação: São José do Rio Preto, Hortolândia, Carapicuíba, Francisco Morato, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e Guarujá.