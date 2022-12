Osasco será sede da Copinha

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

Osasco será uma das cidades que irão sediar a 53ª edição da Copa São Paulo de Juniores. Entre os dias 02 e 25 de janeiro, a cidade recebe o grupo 29 em rodada dupla. Além do time da casa Osasco Audax, outras três equipes serão hospedadas em Osasco, o Capital (TO), Hercílio Luz (SC) e Vasco (RJ). A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, dará todo o suporte necessário para as equipes visitantes.

O torcedor interessado em acompanhar os jogos deverá fazer a aquisição do ingresso gratuito pelo site do Sympla. Para obter mais informações basta acompanhar o nas redes sociais da Serel ou do Osasco Audax.

Neste ano o campeonato contará com 128 equipes do futebol brasileiro divididas em 32 chaves, com quatro times cada. Segundo o regulamento a competição iniciará com o mata-mata, avançando os dois melhores times de cada chave. Posteriormente, a equipe que obter a melhor campanha terá vantagem de jogar na sua sede e ser o mandante das fases seguintes até a tão sonhada final.

A primeira partida para os donos da casa osasquense acontece dia 4/1, às 17h15, no Estádio Municipal José Liberatti, no Rochdale. O Osasco Audax recebe o Hercílio Luz, e, ás 19h30, o Vasco encara o Capital. Os demais jogos acontecem nos dias 7 e 10 de janeiro. Duas equipes avançam para a segunda fase.

No ano passado o time da casa Osasco Audax, esbarrou no confronto com o Vasco. No tempo normal as equipes empataram em 1 a 1. Nas cobranças de pênaltis, Osasco Audax iniciou com vantagem, mas o time carioca emplacou 4 a 3 e levou a melhor, se classificando para as oitavas de finais na Copinha. Na ocasião o time era comandado pelo ex-jogador que atuava como zagueiro Sérgio Baresi.

Atualmente o técnico da equipe osasquense, que atuará na Copinha será o carioca Marcelo Marelli, de 40 anos. O técnico carrega em seu currículo grandes clubes, no Flamengo atuou na copinha em quatro edições (2015, 2016, 2017 e 2018). Em 2021 atuou no profissional do Bangu (RJ), como treinador da equipe no Campeonato Carioca da Série A. Também já comandou as bases do Corinthians e Atibaia.

A equipe osasquense iniciou o período de preparação dia 3/10. No final dessa semana, o time completa 55 sessões de treino. O último jogo treino na fase de preparação, acontece nesta sexta-feira, 23/12. “Será o 11º treino. Vencemos 6 jogos, empatamos 1 e perdemos 3. Estamos com uma boa expectativa para a Copa São Paulo, pelo bom período preparatório que estamos vivenciando, e pela competição que sempre apresenta boas surpresas”, destacou Marcelo Marelli.

O secretário de Esportes, Recreação e Lazer, Rodolfo Cara, falou sobre o orgulho de mais uma vez ser uma das sedes da copinha. “Sempre apoiando o nosso Osasco Audax, que é um time muito competitivo. Tenho certeza que a comissão técnica irá encontrar o nosso melhor futebol unindo a estratégia de tranquilidade para trabalhar a bola, aproveitando as melhores oportunidades de gol”.