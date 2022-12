Biblioteca feita com caixas de leite começa a funcionar em comunidade do Santa Fé

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A comunidade do Jardim Santa Fé conta agora com espaço de saber do projeto Tijolinhos do Bem, idealizado pela educadora da rede municipal de ensino, Roseli de Jesus Silva, e que funcionará como biblioteca e área de recreação para uso comum dos moradores. O espaço, inaugurado quarta-feira, 21/12, foi construído com caixas de leite fornecidas pelos próprios moradores do bairro, situado na periferia da zona Norte de Osasco.

Foram utilizadas 44.330 embalagens Tetra Pak (compostas por 75% de papel, 20% polietileno e 5% alumínio) na construção das paredes da sala, banheiro, cobertura do espaço e na horta comunitária da biblioteca.

“É a realização de um sonho que durou três anos para se concretizar. Não se faz educação apenas com papel, caneta e lápis. A ideia é incentivar o aprendizado, a leitura e ampliação do conhecimento para além das salas de aula. Meu desejo é que futuramente saiam daqui médicos, advogados, engenheiros e profissionais dos mais variados setores”, disse, emocionada, Roseli de Jesus, que acompanhou a cerimônia juntamente com o secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni, que representou o prefeito Rogério Lins, o secretário-adjunto, José Toste Borges, e a secretária executiva de gestão escolar, Izilda Orlando.

A iniciativa conta com o apoio do projeto “Escola, no olhar de quem cuida”, da Secretaria de Educação do município, que oferece capacitação às comunidades nos espaços da rede municipal de ensino.

“Quando o desenvolvimento econômico de uma cidade acontece e você vê que projetos como esse se concretizam, é sinal de que estamos no caminho certo. Quando a comunidade se une em torno de projetos como esse, todos ganham e essas iniciativas precisam ser divulgadas e apoiadas pelo Poder Público e demais instituições”, avalia Camandoni.

O projeto começou a ser idealizado em 2019 e seria executado na Cemeief Maria José Ferreira Ferraz, no próprio bairro, mas foi transferido para o local onde está situado (Avenida Brasil, 80) porque a unidade escolar passaria por reforma.