Osasco inicia obra para substituição de tubulação na região do Bacia de Quitaúna

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

Na quarta-feira, acompanhado do secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, o prefeito Rogério Lins acompanhou o início das obras de substituição da canalização que desemboca no Bacia do Quitaúna, localizada na Rua Luís Henrique de Oliveira. A previsão de conclusão da obra é dezembro 2023.

A substituição da canalização que existe atualmente é necessária, porque a tubulação que sai da Cidade das Flores e segue até a Bacia do Quitaúna não comporta o volume de água nos períodos mais chuvosos, e isso acaba gerando pontos de alagamentos na região. Com a substituição dos tubos atuais, que são de médio porte, por 1 quilômetro de aduelas grandes, o problema deve ser solucionado, pois as águas terão mais vazão.

“Essa é uma obra importante, que vai corrigir um problema de muitos anos aqui na região de Quitaúna”, comentou o prefeito. “Mas também é importante que a população nos ajude não jogando resto de móveis e entulhos na cidade, porque isso acaba gerando uma série de transtornos, principalmente em períodos chuvosos”, concluiu o prefeito Rogério Lins.

Em breve, Osasco iniciará a obra de canalização do Córrego Rico, próximo ao velório do Helena Maria.