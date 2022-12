Osasco premia servidores por ideias inovadoras  

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Em Osasco, o servidor que pensa em medidas que resultem em melhorias do serviço público e no atendimento dos anseios da população é premiado. A segunda-feira, 19/12, foi de festa no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533, Vila Campesina) durante a cerimônia de premiação da 1ª edição do “Inova Servidor”.

A idealização, concepção e organização do prêmio, já apelidado de “Ozcar” da Administração Pública, foi feita pela equipe do Laboratório de Governo e Políticas Públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) da Prefeitura.

Este foi o primeiro concurso de ideias inovadoras dos servidores da Administração com premiação que chega a R$ 21 mil.

A análise das ideias vencedoras se deu por uma banca avaliadora composta por membros do IdeiaGov em parceria com as universidades Anhanguera e Unifesp.

PRÊMIO

Os servidores municipais foram convidados a participar do prêmio apresentando ideias que possam melhorar os serviços públicos. Foram premiadas quatro categorias: melhoria da qualidade dos serviços públicos; experiência do cidadão; melhoria do processo de trabalho, e inovação tecnológica, além da “ideia de ouro”, que levou o prêmio máximo.

O prefeito Rogério Lins, secretários municipais, servidores que concorreram ao prêmio e seus familiares acompanharam a cerimônia.

“Estão de parabéns todos os que se inscreveram para participar, porque a inovação está em qualquer lugar. Por exemplo, alguém pensou que os entregadores do iFood precisavam de um ponto de apoio que os protegesse do sol, da chuva, que tivesse um banheiro, local para carregar celular, esquentar comida, e isso se tornou possível. Para mim, é uma alegria estar servidor e também poder contribuir com a cidade”, disse o chefe do Executivo.

O secretário de Planejamento e Gestão, Eder Máximo, também agradeceu a participação dos servidores no prêmio. “Parabéns por participarem com suas ideias e sugestões e por contribuírem para melhorias no serviço público e que tenham impacto positivo na vida dos cidadãos”.

Confira a relação dos vencedores:

Categoria Melhoria da Qualidade do Serviço Público:

1º Lugar – Evander Veríssimo e Bruna do Nascimento com “Portal do Futuro Osasco”

2º Lugar – Kelly Cristina de Amorim Ferreira e Monique Brito Mesquita com “Portfólio Digital”

3º Lugar – Andréia Lira Pessoa com “Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro!”

Categoria Experiência do Cidadão:

1º Lugar – Antônio Carlos Costa com “Caminhos e Chegadas”

2º Lugar – Cláudia Gomes dos Santos Leite com “Descomplica Saúde”

3º Lugar – Cinthia Katsumata com Projeto Criança Cidadã

Categoria Melhoria dos Processos de Trabalho:

1º Lugar – Lucas Dos Santos Gundin com “Informatização dos Processos da Defesa Civil”

2º Lugar – Higor Lennon Souza Vieira com “R.O. Digital”

3º Lugar – Rodrigo da Silva Rodrigues Lermes com “Servidor Digital”

Categoria Inovação Tecnológica:

1º Lugar – Oton da Silva Bastos e Elenice Rosa da Conceição com “Solaris Inova Oz”

2º Lugar – Fernanda Galhardo Carpanelli, Lini de Pádua Silva e Lilian Fernandes Silva com “Osasco Conecta Cidadão”

3º Lugar – Gabriela Regina Sampaio Firmino com “O App do Servidor Público”

Categoria Especial Ideia de Ouro

Renan Araújo Silva com “Estação Meteorológica Educacional”