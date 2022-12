Osasco terá Residência Terapêutica para tratar dependentes químicos

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Graças a uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social do Estado e de Assistência Social do município, Osasco passa a contar em 2023 com o serviço de Residência Terapêutica voltado à recuperação de dependentes químicos com idade superior a 18 anos que estejam em vulnerabilidade social e em processo de saída da situação de rua. O convênio foi assinado segunda-feira, 19/12, pelo prefeito Rogério Lins e pela secretária de Estado, Célia Leão.

O Estado abrirá chamamento público para a contratação de uma Organização Social especializada nesse tipo de cuidado com dependentes químicos. Inicialmente serão atendidas dez pessoas. A ampliação dos atendimentos será gradual.

A cerimônia ocorreu na sala de reuniões do gabinete do prefeito e contou com as presenças de secretários municipais, vereadores e líderes de entidades sociais da cidade que já atuam nesse segmento.

Caberá ao Estado o monitoramento, avaliação, supervisão técnica e o financiamento do serviço. Ao município caberá a implantação, acompanhamento periódico, apoio técnico, abordagem e seleção das pessoas que ocuparão as vagas disponíveis.

“É gratificante assinar esse convênio que ajudará a cuidar de pessoas que precisam de cuidados. Não fosse o trabalho das organizações sociais, quantas vidas mais não seriam ceifadas por conta das drogas? Não é só o dependente que sofre, mas a família, os amigos. Fizemos grandes edificações na cidade, como o Hospital da Criança e da Mulher (obras em andamento). No entanto, o mais importante é promover ações que ajudem a salvar vidas, estender as mãos àqueles que são invisíveis aos olhos da sociedade”, analisou Rogério Lins.

Célia Leão parabenizou a Administração pelo trabalho realizado na cidade em diversos segmentos, entre eles o social, e também falou da importância do atendimento aos dependentes. “Osasco é uma grande cidade e também tem um olhar amplo para esses cuidados. A gente tem a obrigação de recuperar essas pessoas, devolver a elas a vida, a dignidade. Elas não nasceram assim. É preciso compreender que algo aconteceu nas vidas dessas pessoas para que chegassem a essa situação”.

Segundo Lins, assim que recuperadas, essas pessoas serão incluídas em programas de trabalho da Administração, como o Recomeçar, com atividade remunerada em órgãos públicos municipais e participação em cursos de qualificação profissional.