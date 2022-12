Osasco inicia implantação de brinquedos adaptados em parques

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

Osasco deu mais um passo importante em relação à inclusão da pessoa com deficiência. O município iniciou pelo Parque Ecológico do Jardim Bonança a instalação de brinquedos adaptados nos parques municipais. Em breve, os parques da Fito e dos Metalúrgicos, ambos na zona Sul, receberão a iniciativa.

O kit de brinquedos adaptados é composto por balanço lateral, balanço em nível e carrossel, sendo que os dois últimos têm espaço para dois acompanhantes. Os três equipamentos permitem que a cadeira de rodas seja acoplada.

Na terça-feira, 20/12, o prefeito Rogério Lins esteve no Parque do Bonança, onde conheceu os brinquedos e conversou com Marilaine Muraro, mãe do Henrique, de 10 anos, que tem paralisia cerebral. No encontro, o chefe do Executivo reforçou a importância dos brinquedos na construção de uma cidade mais inclusiva. “Esse é mais um passo importante para que a nossa cidade se torne cada vez mais inclusiva”, disse.

Já Marilaine destacou como o playground adaptado pode ajudar na estimulação de quem é PcD. “Um parque adaptado para eles é muito bom, porque eles também querem brincar. Esse espaço ficou excelente e ainda vai ajudar na estimulação”, finalizou a moradora do Jardim Aliança.