Débora Lapas toma posse como secretária da SEMUD  

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Fernanda Cazarini

Na sexta-feira, 16/12, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, empossou Débora Lapas como secretária Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade (SEMUD). A cerimônia aconteceu na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito e contou com a presença dos pais de Débora Lapas, o ex-prefeito da cidade Jorge Lapas e Sandra Lapas, e outros familiares, além de vereadores e secretários municipais.

O prefeito Rogério Lins desejou boa sorte a Débora e agradeceu o apoio que tem recebido do ex-prefeito Jorge Lapas e de sua família. “Agradeço a confiança da família Lapas. A gente faz um convite, mas ele pode ser aceito ou não, porque servir é um desafio. E é mais do que uma nomeação política partidária. É uma nomeação de amor pela nossa cidade. Tenho certeza de que a Débora fará a diferença”, afirmou o chefe do Executivo.

Em seu primeiro discurso, Débora Lapas agradeceu a oportunidade. “Agradeço a Deus por esse novo ciclo e ao prefeito Rogério Lins pela oportunidade e por acreditar na minha capacidade para estar à frente dessa pasta, que pra mim tem um grande significado”, disse a secretária Executiva. “Servir e amar ao próximo é a base do serviço público”, complementou.

Como pai, o ex-prefeito Jorge Lapas disse que ficou feliz pelo convite que sua filha recebeu para comandar a SEMUD. “Nós ficamos muito felizes por esse convite e agradeço ao prefeito pela oportunidade. A Débora inicia hoje uma trajetória que eu iniciei há 20 anos. Tenho certeza de que ela fará um trabalho com seriedade e muita competência”, finalizou o atual secretário Executivo do CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana).

Débora Lapas é pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e formada em Propaganda e Marketing pela Universidade Paulista. Atuou na administração pública como assessora parlamentar na Câmara Municipal de Osasco e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

SOBRE A SEMUD

A Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade é responsável por elaborar, propor, monitorar, avaliar e implementar diretrizes, ações, programas e projetos de políticas públicas buscando alterar as condições de desigualdade no município.