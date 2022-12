 Emoção marca formatura de alunos do MOVA/EJA

Texto: Marco Borba

Imagens: Fernanda Cazarini

A quinta-feira, 15/12, foi de celebração do conhecimento no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, Km 18), que recebeu a cerimônia de formatura de 103 alunos do Movimento de Alfabetização (MOVA) e outros 255 da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A EJA é uma modalidade de ensino destinada aos jovens e adultos a partir de 15 anos de idade. O curso corresponde ao 1° segmento do ensino Fundamental (1ª a 5ª ano) e pode ser completado em três anos. No MOVA o objetivo é o mesmo, mas com metodologia diferente. Nele, por exemplo, um educador aplica as aulas em igrejas ou núcleos comunitários. Na EJA, as aulas acontecem nas escolas.

EJA e MOVA atendem no município cerca de 1.500 pessoas em 25 unidades educacionais e 12 núcleos.

Participaram da cerimônia, entre outros, o prefeito Rogério Lins, a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, o adjunto José Toste Borges, a supervisora de Educação responsável pela EJA, Rutiléa Antunes Amaral, e os vereadores Ana Paula Rossi e Délbio Teruel, além de professores e familiares dos formandos.

Lins agradeceu aos docentes e parabenizou os alunos. “Vocês aprenderam e hoje compartilham conhecimento. Obrigado pela dedicação em ensinar a quem muitas vezes começou a trabalhar muito jovem e não teve a oportunidade de concluir os estudos. É com muita felicidade que vejo que vocês (formandos) retomaram os estudos, se esforçaram e hoje estão aqui para provar que nunca é tarde para aprender”.

Cláudio Piteri, que a exemplo do pai, o ex-prefeito já falecido Guaçu Piteri, também foi educador, se emocionou ao falar aos formandos. “A conquista de vocês se torna ainda maior porque enfrentaram uma série de obstáculos e preconceitos e não se abalaram, seguiram em frente. É uma conquista de vocês e também dos familiares de vocês, que certamente estão muito orgulhosos. Desejo que não desistam, aproveitem essa estrada que já foi aberta para o conhecimento e sigam estudando”.