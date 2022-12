Fundo Social inicia entrega de brinquedos a alunos da rede municipal de ensino

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A magia do Natal tomou conta do Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Presidente Altino, palco da entrega de brinquedos de Natal, organizada todos os anos pelo Fundo Social de Solidariedade e que teve início na terça-feira, 13/12. A iniciativa, chamada de “Sonhos de Natal, conta com a parceria das secretarias de Educação e de Esporte, Recreação e Lazer e contemplará os mais de 70 mil alunos da rede municipal de ensino.

No Liberatti serão entregues brinquedos aos alunos do pré e jardim. Alunos do primeiro ao quinto ano receberão na própria escola.

O prefeito Rogério Lins e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, acompanham os três dias de atividades (de 13 a 15/12), abrilhantados por apresentações musicais da turminha animada da Marvel e da Disney, como o Homem Aranha, Hulk, Buzz Lightyear, Xerife Wood, vaqueira Jessie, a Bela e a Fera, além do Papai Noel.

“Não tem preço que pague essa alegria no rostinho de cada criança”, descreveu Aline Lins.

Cada menino e menina receberão uma bola e uma boneca, respectivamente, e um kit lanche.

Rogério Lins agradeceu a todos os colaboradores voluntários e professores da rede. “Agradeço de coração a todos nesse importante evento. Mas é preciso lembrar que mais importante que os presentes e festividades, é que o menino Jesus é o significado mais profundo do Natal”.

A professora Ana Patrícia Crispim, que leciona na rede há mais de dez anos, era uma das docentes que acompanhavam os alunos da EMEI Esmeralda. “Esse momento é muito importante porque é o Natal e para eles é significante. Muitos pais não têm essa condição de comprar presentes e o que a prefeitura está proporcionando é um Natal diferenciado para muitas famílias”, comentou.

Também participaram da cerimônia a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, os secretários Cláudio Piteri (Educação), Rodolfo Rodrigues Cara (Esportes), Thiago Silva (Comunicação), Jorge Poio (chege de gabinete), Geraldo Leite (adjunto de Esportes), e Luiz Henrique do Nascimento (adjunto de Planejamento e Gestão), vereador Batista Comunidade, equipe de Vôlei Osasco, entre outros.