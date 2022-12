Osasco premia melhor estudo em tratamento de feridas  

Evento foi realizado pela Secretaria de Saúde de Osasco e a Convatec

Por: Olga Liotta

Imagens: Fernanda Cazarini

A Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Convatec, empresa de produtos para saúde e tecnologias médicas para tratamento de feridas, estomias, incontinências e cuidados críticos, realizou no dia 8/12 o encerramento da Capacitação em Curativo GET (Grupo de Estudos em Tecnologia), voltado aos enfermeiros dos Departamentos de Atenção Primária e Secundária da rede municipal de saúde.

O evento aconteceu na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal, e contou com entrega de certificados e da premiação dos três melhores estudos de caso, que foram escolhidos pela banca examinadora composta pela Maria Emília Gaspar F. Del Cistia, enfermeira mestre e estomaterapeuta do Hospital Albert Einstein; Mariana Datrino, enfermeira, estomaterapeuta e assessora técnica da Convatec; e Paloma Santos, gerente de Marketing para franquia de tratamento avançado de feridas na Convatec.

O GET é um curso com cinco módulos que objetiva a atualização de procedimentos em curativos e cicatrização de feridas, viabilizado e ministrado pela enfermeira, estomaterapeuta e especialista em dermatologia e assessora técnica da Convatec, Rosana Cristina Correa Pinto, com parceria da enfermeira especialista em dermatologia e representante de vendas da Convatec, Helena Souza e da Secretaria de Saúde.

Durante a capacitação, os enfermeiros realizaram o acompanhamento de pacientes para elaboração de estudo de caso. Os profissionais que apresentaram o estudo de caso concorreram a uma premiação, sendo que o primeiro lugar participará do Congresso Nacional em Estomaterapia (SOBEST), em Natal, em outubro/2023, patrocinado pela Convatec.

Os segundo e terceiros lugares receberam, respectivamente, uma visita à Clínica ConvaCare, em São Paulo, e o troféu de participação.

O melhor estudo de caso ficou para as enfermeiras Camila Doris Farias de Miranda e Bruna Mazon e Souza, com o trabalho “Tratamento de Úlcera Venosa em Membro Inferior Esquerdo (MIE)”

“Esse prêmio representa crescimento profissional, mais autonomia e a esperança de saber que o meu trabalho está ajudando outras pessoas. A ida ao congresso vai nos proporcionar ainda mais conhecimento. Estou muito feliz!”, comentou Camila Miranda.

Por meio do uso das novas tecnologias em materiais para feridas, elas conseguiram, em cerca de quatro meses, obter uma melhora significativa de uma paciente com comorbidades (diabética, hipertensa e obesa) de 52 anos, que, numa única perna apresentava quatro lesões abertas há mais de sete anos.

“Nós usávamos cerca de 50 pacotes de gazes em apenas uma das feridas, e o curativo tinha que ser repetido três vezes no dia. A cada três dias ela precisava voltar à UBS Anunciata de Lúcia”, descreveu Miranda. “Mas, a cada aula a gente ía aprimorando nossas técnicas de curativo e foi gratificante ver a cicatrização e saber que ela, que já não tinha mais ânimo para sair de casa, estava com baixa autoestima, pode ter uma vida melhor, com mais qualidade. Ela voltou a se cuidar, deseja emagrecer e disse que tudo mudou para melhor”, afirmou Souza.

“O Brasil precisa de profissionais como nós, capacitados em feridas. Que esse curso tenha agregado muito a todos vocês. Parabéns!”, desejou Maria Emília, da banca examinadora dos estudos de caso e que, na ocasião, ministrou uma palestra sobre infecção e biofilme, com base nas melhores práticas do International Wound Infection Institute (Instituto Internacional de Infecção de Feridas).

Em 2023 novas turmas de capacitação estão previstas em parceria com a Convatec. As turmas serão destinadas a técnicos e auxiliares de enfermagem.

Também estiveram presentes na cerimônia, o representante da Convatec, gerente de Vendas, Marcos Pimenta, além da coordenadora de Educação Permanente e Continuada da Atenção Primária à Saúde (UBSs), Lucimeire Lima Vasconcelos, a diretora geral da Atenção Secundária à Saúde (Policlínicas e CAPs), Vanderleia de Abreu Araújo Adriano, e a responsável técnica da Poli Norte, Kelly Ferreira Barbosa.