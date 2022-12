Osasco encerra a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Texto: Olga Liotta

Imagens: Isabela Claudino

A Secretaria Executiva da Infância e Juventude (SEIJ) e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizaram entre os meses de novembro e dezembro, no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, a 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente de Osasco. O evento contou com duas etapas, “Lúdica” (22 e 23/11) e “Convencional” (7 e 8/12).

A Conferência visa, dentre outros objetivos, a implementação de políticas públicas que envolvam o fortalecimento dos direitos infantojuvenil, bem como contribuir com o debate e o aperfeiçoamento do exercício da cidadania, sensibilizando quanto à importância das organizações públicas municipais na garantia do acesso à saúde, educação e proteção social.

Pedro Paulo, presidente do CMDCA, destacou que “a estruturação deste processo se referenciou nas resoluções do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), em parceria com as secretarias municipais SEIJ e Educação, em que organizamos momentos incríveis de diálogos e de valorização do protagonismo infantojuvenil”, destacou.

Nas duas etapas da Conferência participaram mais de 300 pessoas. Ao final, foram escolhidos 20 delegados e delegadas, entre os quais 10 crianças, sete adolescentes e três adultos, afirmando que Osasco segue, de fato, voltado ao caminho das políticas públicas para criança e adolescente de maneira inovadora.

“As Conferências são importantes para garantir a efetivação dos direitos. Cada jovem sabe o que é necessário para o fortalecimento dos seus direitos e assistir o posicionamento de cada um deles foi engrandecedor. Acredito que os delegados eleitos possam contribuir com o município para implementar as políticas públicas”, complementou Adriana Moro, assessora da Secretaria Executiva da Infância e Juventude.