Prefeitura de Osasco empossa 204 novos servidores efetivos

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Arquivo SA/PMO

Na segunda-feira, 12/12, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Administração, empossou 204 novos servidores efetivos. A cerimônia do Programa de Integração dos Colaboradores foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço, e contou com informações do departamento de Recursos Humanos sobre funções, benefícios e assinaturas dos documentos de posse. O prefeito Rogério Lins acompanhou e deu as boas-vindas aos empossados.

Tomaram posse: agentes de combates às endemias, analista de sistemas analista de negócios, analista financeiro, assistente social, auxiliar de necropsia, cirurgião dentista – prótese, cozinheiro, cuidador social, dentista diarista, educador social, enfermeiro obstetra, inspetor de alunos, oficial administrativo, oficial de escola, psicólogo, servente de escola, zelador de escola e zelador de espaço esportivo.

O prefeito Rogério Lins deu boas-vindas aos novos servidores e falou sobre os avanços na valorização da categoria. “Vocês começam 2023 em um novo emprego, graças ao esforço pessoal de cada um. Aqui encontrarão uma segunda família e farão parte de um time, por isso eu peço que tratem quem procura o serviço público como vocês gostariam de ser tratados e cuidem como vocês gostariam que cuidassem da sua família, com amor, carinho e respeito. Desejo a todos um Natal abençoado e acredito que o ano que se aproxima será maravilhoso”.