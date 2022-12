Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Osasco certifica 12 novas Instituições

Texto: Fátima Rodrigues

Imagens: Ana Cláudia Gonçalves

Na segunda-feira, 12/12, a Prefeitura de Osasco e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, certificou doze novas instituições que estão aptas a atender pessoas idosas que se encontram com alguma vulnerabilidade ou necessidade de fortalecimento de vínculo comunitário e social. O evento ocorreu no Auditório do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI).

As instituições antes de receber seus certificados, apresentaram ao público presente, seus trabalhos voltados a pessoa idosa e toda a comunidade de modo geral, apresentando que tipo de serviço é oferecido, quantas vagas ainda disponíveis, quantos atendidos entre outras.

O secretário da pasta José Carlos Vido, que falou em nome do prefeito Rogério Lins, deu parabéns e boas-vindas para as novas entidades certificadas e ressaltou a importância do trabalho desenvolvido por cada uma delas no munícipio. “Essa é uma entrega simbólica. Fico feliz por esse momento, porque eram apenas quatro entidades. Passados seis meses desta nova gestão à frente do conselho, já são doze entidades certificadas. Agradeço em nome do prefeito Rogério Lins, que confia no nosso trabalho, e a cada um de vocês pela parceria. Com certeza, certificaremos outras tantas”, concluiu.

Participaram também do evento, os vereadores Josias da Juco, presidente da comissão parlamentar da pessoa idosa, e Zé Carlos Santa Maria, além do secretário adjunto de Assistência Social, Daniel Matias, a presidente do Conselho da Pessoa Idosa, Denise Siqueira, o presidente do CMAS, pastor Eduardo, e todos os conselheiros municipais da pessoa idosa.

Serviço

Confira as entidades certificadas: