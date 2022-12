Osasco realiza mutirões de consultas aos fins de semana

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

A fim de agilizar o atendimento a munícipes que aguardam consultas por especialidades, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou mutirões de consultas aos fins de semana na Policlínica Dona Leonil Crê Bortolosso, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 889 – no Piratininga. A previsão é de que a ação aconteça até o primeiro trimestre de 2023.

No primeiro fim de semana do mutirão, 10 e 11/12, mais de 2 mil munícipes foram atendidos nas seguintes especialidades: neurologia, cardiologia, oftalmologia e reumatologia. Só de consultas com médicos oftalmologistas, foram realizados mais de 1.600 atendimentos.

O prefeito Rogério Lins esteve no sábado, 10/12, na Policlínica, onde conversou com pacientes e profissionais que atuam no mutirão. Nas redes sociais, o chefe do Executivo anunciou que até o fim de janeiro o município terá praticamente zerado a fila de espera para essas especialidades. “Hoje centenas de pessoas foram atendidas, e até o final de janeiro a fila estará praticamente zerada”, afirmou.

Quem estava aguardando por uma consulta, comemorou a ação da Secretaria de Saúde. A dona Josefa Henrique parabenizou a administração municipal pela iniciativa. “Eu estava esperando já algum tempo para passar com o oftalmo e até me surpreendi quando recebi a ligação informando que a consulta seria hoje. Eu achei bom e é importante continuar fazendo sempre”, comentou a moradora do Novo Osasco.

Vale destacar que os agendamentos são feitos pela Central de Regulação, que entra em contato com o paciente informando a data e horário da consulta.