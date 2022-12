Com a participação de alunos, Osasco realiza Feira de Ciências 2022

Texto: Olga Liotta/Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizou na quinta-feira, 8/12, a Feira de Ciências 2022, com a participação de 2 mil alunos de 56 EMEFs. Neste ano, o evento teve como tema: Ciência, Tecnologia e Sociedade: o papel da escola na leitura do mundo. A atividade aconteceu nos períodos da manhã e tarde, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, na Avenida Visconde de Nova Granada, no KM 18.

Supervisionados por seus professores, os estudantes do ensino fundamental desenvolveram apresentações lúdicas e dinâmicas abordando diversos assuntos interessantes sobre a física, experimento e educação ambiental.

O evento contou com a presença dos secretários de Educação, Cláudio Piteri (titular) e José Toste Borges (adjunto), que participaram do ato de premiação dos melhores trabalhos.

“Como é gratificante ver tantos alunos das nossas escolas envolvidos nos projetos e apresentando-os aqui na feira, com confiança e brilhantismo, compartilhando os conhecimentos adquiridos. Todos estão de parabéns!”, disse Piteri.

A professora Maria Valdene M. Bezerro, do 3º ano da EMEF Monsenhor Elídio Mantovani, desenvolveu um projeto para demonstrar a velocidade da reação química. “Eles adoraram participar e ficaram maravilhados com os resultados”, comentou.

Luiz Otávio, aluno do 5º ano da EMEIEF Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, disse que foi bom, pois aprenderam sobre aquecimento global e suas consequências de modo criativo por meio da ciência.

Eloá Tavares B., 10 anos, que nunca tinha ido a uma feira de ciências, gostou de todos os trabalhos que viu, tanto da sua escola, EMEIEF Francisco C.P. Miranda, como das outras turmas da rede. “O pouco que fizermos ajudar nça para o bem-estar do nosso planeta, reciclando e combatendo a poluição, por exemplo”, reforçou.

Os alunos do professor Givaldo da Silva, do 4°B da EMEF Pastor Josias Baptista: Evelyn, Giovana, Isabela, Mariana, Gabriel e Thiago apresentaram o projeto: bactéria de estimação. “Trabalhamos com as disciplinas de ciências, a matemática, porque envolveu quantidade, tempo de preparo, foram mais de três dias para a bactéria se desenvolver, e ainda a língua portuguesa, para a elaboração dos textos da apresentação”, comentou o docente.

“Nossos alunos e profissionais da Educação estão de parabéns por mais uma edição da Feira de Ciências e pelos excelentes trabalhos científicos apresentados. Tenho certeza de que o conhecimento adquirido será fruto para abrir portas lá na frente e poderá, até mesmo, gerar bons cientistas para o nosso país”, comentou o prefeito Rogério Lins.

A feira contou com 56 estandes, sendo um de cada escola participante. O evento teve apoio do Governo do Estado de São Paulo e outros parceiros.

PREMIAÇÃO

A Secretaria de Educação dividiu a premiação em duas categorias: a “Corrida Científica” (melhores vídeos produzidos das amostras científicas) e a “Feira de Ciências” (melhores experimentos da feira).

CORRIDA CIENTÍFICA

1º lugar: EMEF Prof. Olavo Antônio Barbosa Spinola – prêmio: 8 tablets

2º lugar: EMEF Benedicto Weschenfelder – prêmio: 1 caixa de som, um microfone e um Datashow

3º lugar: EMEF Prof. Olinda Moreira Lemes da Cunha – prêmio: 1 caixa de som e um microfone

FEIRA DE CIÊNCIAS

1º lugar: EMEF Marechal Bittencourt – 1 smartphone

2º lugar: EMEF Marina Von Puttkammer Melli (experimento papel reciclado) – prêmio: 1 tablet

3º lugar: EMEF Marina Von Puttkammer Melli – prêmio: 1 E-reader Kindle

4º lugar: EMEF. José Martiniano de Alencar – prêmio: R$ 400,00 em vale-compras de livros

5º lugar: EMEF Prof. Max Zendron – prêmio: R$ 300,00 em vale-compras de livros

EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE GEOCIÊNCIAS DA USP

Neste ano, a Feira de Ciências contou com uma exposição do Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer fósseis de dinossauros.

Também prestigiaram o evento, os secretários municipais Sérgio Di Nizo (Governo), Cláudio da Locadora (Cultura), a secretária executiva de Gestão Pedagógica, Alessandra Cornaglia, o vereador Délbio Teruel, os representantes do Instituto Ciências Hoje, parceiro da Secretaria de Educação, Júlia Cariol, gestora de projetos, Mariana Pinho, coordenadora de Educação, e Thiago Emiliano, gerente de projetos, entre outros.