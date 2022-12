Em breve, Osasco contará com a Praça da Cidadania

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

Na segunda-feira, 12/12, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, vistoriou o andamento das obras de construção da Praça da Cidadania, localizada na Rua Colinas do Oeste, no Jardim Bonança. O equipamento público é fruto de uma parceria entre o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Osasco.

A Praça da Cidadania foi dividida em dois terrenos, totalizando uma área de 1.702 m². Em um dos locais está em andamento a construção de quadra, playground, pista de skate, área de jogos e academia ao ar livre. Do outro lado da rua, onde funcionava a Casa de Cultura, será implantada uma Escola de Qualificação Profissional, em parceria com o Centro Paula Souza.

“Mais um espaço que, em algumas semanas, entregaremos para as famílias osasquenses. Área de lazer e qualificação profissional em um lugar só”, disse o prefeito Rogério Lins.