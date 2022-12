Alunos do CEU José Saramago visitam Casa de Angola

Texto: Olga Liotta

Imagem: Divulgação

A Secretaria Executiva de Promoção e da Igualdade Racial promove visitas monitoradas de alunos da rede municipal de ensino à Casa de Angola, no Km 18. Nos últimos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, estudantes de 4 a 7 anos do CEU José Saramago estiveram no local para uma visita guiada no projeto “Conhecendo Nossa Ancestralidade”, em alusão ao Novembro Negro.

“A monitoria visa promover atividades para a educação infantil sobre a cultura afro-brasileira, dando visibilidade às grandes personalidades negras que fizeram e fazem parte da nossa história. É um dos caminhos para trazer a diversidade e criar condições para conversas naturais, pelas quais as crianças entendam conceitos de raça, diversidade, equidade e racismo”, destacou a secretária executiva de Promoção e Igualdade Racial, Amanda França.

O projeto “Conhecendo Nossa Ancestralidade” conta com a apresentação do acervo cultural, apresentação musical com instrumentos utilizados na capoeira, roda de conversa, hora da pintura e piquenique.

Serviço

Agendamentos para visitas monitoradas à Casa de Angola podem ser feitos pelo telefone (11) 3682-6670.

A Casa de Angola está localizada na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18.