Osasquense conquista ouro para o Brasil no Sul-Americano de ginástica rítmica

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

As ginastas Laura Gamboa e Viviane Oda, representantes do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, serviram a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica entre os dias 28/11 e 5/12 e se saíram bem no Campeonato Sul-Americano da categoria, disputado em Paipa, na Colômbia.

Orientada pela treinadora Juliana Coradine, Laura conquistou quatro medalhas de ouro e sagrou-se campeã geral na categoria juvenil por equipes e nos aparelhos bola e corda.

Em janeiro de 2023, a ginasta retorna a Aracaju, onde fica o centro nacional de treinamento de ginástica rítmica, para iniciar sua preparação para a disputa dos campeonatos Pan-Americano, que será realizado em Guadalajara, no México, e Mundial, que será disputado na Romênia.

Viviane, que competiu pela primeira vez na categoria sênior, foi convocada para competir por equipes, e também obteve bons resultados. Nas fitas, ficou em terceiro lugar e sétimo nos arcos. O campeonato foi realizado nas categorias AC2, AC3, AC4, juvenil e sênior.

A coordenadora da ginástica rítmica osasquense, Maria da Conceição, também teve passagem pela competição, e atuou como árbitra.