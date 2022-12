Centro de Convivência Vila Yara promove confraternização de fim de ano

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

Fim de ano chegou e a equipe do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Vila Yara, vinculado à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco, preparou na terça-feira, 6/12, uma comemoração aos usuários.

A festividade contou com diversas atrações, coral dos usuários tocando músicas sertanejas, danças do ventre e country, pilates em ritmo dançante, apresentação musical com o cantor Roberto dos Teclados e cofee break.

O secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, acompanhado do adjunto, Daniel Matias, e da diretora de Proteção Social Básica (DPSB), Paulete Aparecida da Silva, além dos supervisores e professores, prestigiaram o evento.

Os convidados se emocionaram ao assistir, ao som de “Amigos”, canção de Roberto Carlos, a retrospectiva contendo momentos das atividades realizadas ao logo do ano, como biblioteca itinerante, oficinas de artesanato, coral de música caipira, grupos de memória, dança do ventre e de salão, dança circular, ginástica multifuncional, pilates e alongamento, Master Dance, FEJATI, projeto Ouro, universo feminino, tai chi chuan, Libras, entre outros.

“É uma festa muito linda, preparada com muito carinho pela gente todos os anos. Fazemos a retrospectiva das nossas atividades, todos são participativos e comemoram”, disse a gestora administrativa da unidade, Maria Aparecida Marion de Meira, mais conhecida como Marion.

A frequentadora Maria Francisca, de 62 anos, que estava reunida com as amigas acompanhando as atrações, mostrou-se bem animada. “Aqui é muito bom, faço pintura, tenho momentos de interação com minhas amigas e recomendo a todos”, reforçou.

A psicóloga Letícia Ribeiro, uma das profissionais do Centro de Convivência da Vila Yara, comentou que para os idosos o Centro “é um espaço de possibilidades de convivência, fortalecimento de vínculos, de rede de apoio e que proporciona muitas atividades diferentes para um envelhecimento saudável e ativo e eles gostam bastante”.

Serviço

Atualmente, o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Vila Yara atende cerca de 270 idosos que fazem atividades físicas, artesanato, pintura, danças, entre outras ações.

Para mais informações entre em contato nos telefones: (11) 3654-2897 e (11) 96469-0575.

Endereço: Rua Benedito Soares Fernandes, 7 – Vila Yara (ao lado do campo do Corintinha)

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, da