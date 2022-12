Boxe osasquense encerra 2022 com chave de ouro

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A equipe osasquense de Boxe passou por três competições diferentes nos dois últimos finais de semana (26 e 27/11, 3 e 4/12) e obteve bons resultados.

No dia 3, a equipe participou do Festival de Boxe do Instituto Pamplona, no Rio Pequeno, na capital, em duas categorias. Na infantil conquistou três títulos, com Felipe Moreira (- 35 kg), Emanuel da Costa (- 50 kg) e Lucas Fonseca (- 80 kg). Na categoria Mirim, contou com o vice-campeonato de Vitor Henrique (- 38 kg).

No domingo, 4, disputou a última competição do ano, em São Vicente, litoral paulista, o Festival de Boxe Feminino, chancelado pela Federação de Boxe do Estado.

A boxeadora Maria Eduarda, representante do Programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, foi a única atleta osasquense a disputar a competição e conquistou o título da categoria Cadete (- 54 kg).

Em competição realizada na semana anterior, dia 27/11, a equipe esteve em Guarulhos, para disputar o 1° Guaru Open Boxe. Osasco enviou quatro representantes e três deles ficaram em primeiro: Eder Fonseca na categoria mirim (- 36 kg); Felipe Moreira pela Infantil (- 35 kg), Cauê Gonzales na cadete (- 80 kg), além de Gustavo Silva que foi vice-campeão (- 80 kg).

“Esse foi um ano de muitas conquistas. Agradeço a Serel por todo apoio ao nosso esporte”, avaliou o técnico Everaldo “Carrasco” Silva.