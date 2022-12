Enxadrista de Osasco fica em 2º em competição

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

Dois enxadristas osasquenses participaram da 1ª Copa Petrotorque de Xadrez Rápido realizada em Catanduva, no interior paulista. A competição reuniu cerca de 150 atletas de 20 cidades na categoria livre no último sábado, 3/11. A mestre internacional feminina Júlia Alboredo ficou em segundo e o mestre nacional, Vitor Carvalho, na nona colocação.

Ambos os atletas são integrantes do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

As disputas contaram com a presença de inúmeros titulados, entre eles quatro grandes mestres. O grande mestre Luís Supi, atual campeão brasileiro, foi o único a fazer 6.5 pontos em sete possíveis, consagrando-se campeão.

Neste ano, Júlia representou o Brasil na Índia, sendo a principal jogadora da equipe brasileira. É a atual campeã brasileira e melhor jogadora do país no momento, com o título de mestre.

Vitor Carvalho, 14 anos, é mestre nacional e acumula mais de 2.000 pontos de raits, sendo o melhor jogador da categoria sub-14.