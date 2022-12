Atleta osasquense é campeã do Rocky Mountain Games 2022

Por: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A atleta Luciana de Paula, representante do Programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, participou do Rocky Mountain Games 2022, em Juquitiba, São Paulo, dia 26/11, juntamente com outros 900 atletas e consagrou-se campeã ao percorrer 12 km de corrida de montanha com desnível positivo de +450m.

O ouro garantiu sua vaga na primeira etapa da prova em 2023.

Segundo a organização, a temporada 2022 do maior festival de cultura de montanha do Brasil ocorreu em três etapas: Atibaia, Campos do Jordão e em Juquitiba, reunindo cerca de 2000 atletas e um público de cerca de 6 mil pessoas.

Em setembro desse ano, Luciana integrou a seleção Brasileira de Skyrunning e esteve na Itália para a participar do Skyrunning World Championship, que foi realizada na cidade Domodossola, região de Piemonte.

“O evento foi fantástico, com uma organização excelente, incluindo premiações em dinheiro. Outras modalidades participaram incluindo o ciclismo osasquense. Agradeço ao prefeito Rogerio Lins e ao secretário Rodolfo Rodrigues Cara e a todos os que me apoiaram neste ano”, destacou Luciana de Paula.

“Nossa atleta fechou o ano com chave de ouro. Com excelentes premiações, além da representatividade na Itália. Parabéns pelas conquistas!”, ressaltou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.