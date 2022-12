5º Encontro do Bem reúne sociedade civil em prol de campanha beneficente

Texto: Olga Liotta

Imagens: Justino Alencar

Com o objetivo principal de arrecadar brinquedos para doação a entidades de assistência social de Osasco, foi realizado na quinta-feira, 1/12, no Maison Saint German, na Vila São Francisco, a 5ª edição do Encontro do Bem, promovido pela vice-prefeita Ana Maria Rossi.

Atendendo ao tema proposto, “Ser mais feliz é fazer uma criança sorrir”, o encontro reuniu autoridades, empresários, simpatizantes das causas sociais e alguns professores da rede municipal que contribuíram com a ação.

“Estou muito feliz e agradeço a cada um que nos ajudou nesse e nos outros anos também. Deus abençoe a vida de todos vocês e que tenham um Natal abençoado, cheio de paz e de luz”, disse Ana Maria Rossi, que estava acompanhada do esposo e ex-prefeito Francisco Rossi, dos filhos, a vereadora Ana Paula Rossi, Ana Lúcia e Francisco Rossi Júnior, netos e demais familiares.

“Esse evento representa, primeiro, o respeito ao próximo. Sem dúvidas nenhuma, pensar no respeito e no cuidado dessas crianças que precisam de muito carinho é o que nos motiva”, comentou Camila Donádio, moradora do Jaguaré.

Também prestigiaram o 5º Encontro do Bem, os vereadores Délbio Teruel, Fábio Chirinhan e Ralfi Silva, os secretários municipais Cláudio Piteri (Educação), Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), José Carlos Vido (Assistência Social), Lau Alencar (Transportes e Mobilidade), Pedro Sotero (Habitação), Sérgio Di Nizo (Governo), dr. Luiz Henrique, adjunto Secretaria de Planejamento e Gestão, Roseli D. Flávio (Ouvidora Geral), Meire Regina Hernandes, secretária Executiva de Compras e Licitações, Hélio Trevisan (Udiaço), Vrejhi Sanazar (Diário da Região), entre outros convidados.